Форвард "Каролины" с шайбой в овертайме возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

25-летний финн стал героем домашнего поединка "Харрикейнз". Он забросил победную шайбу после ничьей с "Лос-Анджелес Кингз" в основное время.

Ахо реализовал большинство хозяев льда в последние 60 секунд дополнительной пятиминутки. "Каролина" долго разыгрывала комбинацию, пока Бернс не отдал поперечную передачу Ахо. Тот из правой зоны вбрасывания пробил голкипера "Кингз" Копли.

Благодаря этому успеху "Харрикейнз" закрепились в лидерах дивизиона Метрополитен. "Каролина" набрала 74 очка. "Лос-Анджелес" же упустил возможность вернуть лидерство в Тихоокеанском дивизионе, где идет вторым.

Дополнили топ-3 звезд центрфорварды "Оттавы" Тим Штюцле и "Вашингтона" Евгений Кузнецов. Первый набрал 4 очка (2 шайбы, 2 ассиста) в принципиальном противостоянии с "Монреалем" (5:4). Тем временем россиянин записал в свой актив результативную передачу и победную шайбу в овертайме против "Коламбуса" (4:3).