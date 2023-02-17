Форвард "Кароліни" з дебютним хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Молодий канадець став головним героєм розгрому, який "Кароліна" влаштувала землякам форварда з "Монреаля" (6:2). Він уперше в кар'єрі закинув три шайби.

Рахунок у зустрічі відкрили гості зусиллями Пеццетти. Та "Гаррікейнз" відповіли ще в першому періоді голами Котканіємі та Джарвіса. Останній перед воротами результативно завершив комбінацію за участі Свєчнікова та Ахо.

Ще двічі канадський хокеїст відзначився в останній 20-хвилинці. Спершу він на "п'ятаку" добив шайбу за лінію після кидка Бернса. А на останній хвилині Джарвіс під час меншості "Кароліни" холоднокровно реалізував вихід 1 в 0.

До топ-3 зірок також потрапили форвард "Сіетла" Янні Гурд і воротар "Бостона" Джеремі Свеймен. Альтернативний капітан "Кракен" оформив дубль і віддав асист у протистоянні з "Філадельфією". Натомість голкіпер "Брюїнз" парирував 28 кидків і записав до актив шатаут проти "Нешвілла".

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