Форвард "Каролины" с дебютным хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Молодой канадец стал главным героем разгрома, который "Каролина" устроила землякам форварда из "Монреаля" (6:2). Он впервые в карьере забросил три шайбы.

Счет во встрече открыли гости усилиями Пеццетты. Но "Харрикейнз" ответили еще в первом периоде голами Котканиеми и Джарвиса. Последний перед воротами результативно завершил комбинацию с участием Свечникова и Ахо.

Еще дважды канадский хоккеист отличился в последней 20-минутке. Сначала он на "пятаке" добил шайбу за линию после броска Бернса. А на последней минуте Джарвис во время меньшинства "Каролины" хладнокровно реализовал выход 1 в 0.

В топ-3 звезд также попали форвард "Сиэтла" Янни Гурд и вратарь "Бостона" Джереми Свэйман. Альтернативный капитан "Кракен" оформил дубль и отдал ассист в противостоянии с "Филадельфией". В свою очередь голкипер "Брюинз" парировал 28 бросков и записал в актив шатаут против "Нэшвилла".

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