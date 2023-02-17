RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Форвард "Каролины" с дебютным хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Фото: Сет Джарвис заставил фанатов попрощаться с кепками (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги признал центрфорварда "Каролины Гаррикейнз" Сета Джарвиса лучшим исполнителем очередного игрового дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Молодой канадец стал главным героем разгрома, который "Каролина" устроила землякам форварда из "Монреаля" (6:2). Он впервые в карьере забросил три шайбы.

Счет во встрече открыли гости усилиями Пеццетты. Но "Харрикейнз" ответили еще в первом периоде голами Котканиеми и Джарвиса. Последний перед воротами результативно завершил комбинацию с участием Свечникова и Ахо.

Еще дважды канадский хоккеист отличился в последней 20-минутке. Сначала он на "пятаке" добил шайбу за линию после броска Бернса. А на последней минуте Джарвис во время меньшинства "Каролины" хладнокровно реализовал выход 1 в 0.

В топ-3 звезд также попали форвард "Сиэтла" Янни Гурд и вратарь "Бостона" Джереми Свэйман. Альтернативный капитан "Кракен" оформил дубль и отдал ассист в противостоянии с "Филадельфией". В свою очередь голкипер "Брюинз" парировал 28 бросков и записал в актив шатаут против "Нэшвилла".

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Вашингтон" – "Флорида" – 3:6 (0:1, 1:3, 2:2)
  • "Каролина" – "Монреаль" – 6:2 (2:1, 0:1, 4:0)
  • "Коламбус" – "Виннипег" – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
  • "Нэшвилл" – "Бостон" – 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)
  • "Калгари" – "Детройт" – 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)
  • "Сент-Луис" – "Нью-Джерси" – 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
  • "Вегас" – "Сан-Хосе" – 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
  • "Сиэтл" – "Филадельфия" – 6:2 (2:0, 3:0, 1:2)

К слову, накануне вратарь "Аризоны" Ингрэм возглавил хит-парад звезд благодаря шатауту против "Тампы".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛхоккей