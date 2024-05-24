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Форвард "Индианы" вколотил данк двумя руками после сольного прохода: момент дня в НБА

Бостон, Пятница 24 мая 2024 10:55
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Форвард "Индианы" вколотил данк двумя руками после сольного прохода: момент дня в НБА Фото: Паскаль Сиакам не спас "Пэйсерс" от поражения (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил тяжелый форвард "Индианы Пэйсерс" Паскаль Сиакам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Африканец покорил моментом под занавес второй четверти противостоянии с "Бостоном". На последних секундах он решительно пошел атаковать корзину "Селтикс", обыграл троих защитников и уложил "джем" сверху.

Усилий Сиакама, однако, не хватило камбэку "Индианы". "Бостон" одержал комфортную победу над "Пэйсерс" (126:110). Следующие два поединка финальной серии Восточной конференции состоятся в Индианаполисе.

Самым результативным на паркете стал форвард "Селтикс" Джейлен Браун. Он набрал 40 очков, сделал 5 подборов и отдал 2 передачи. Тем временем Сиакам положил в копилку "Индианы" 28 пунктов.

Кто такой Паскаль Сиакам

Уроженец камерунской Дуалы, на студенческом уровне выступал за Университет Нью-Мексико. Выбран "Торонто" под 27-м номером на драфте НБА-2016.

В составе "Рапторз" провел 7,5 сезона. Стал чемпионом ассоциации в 2019 году. Двукратный участник Матчей всех звезд (2020, 2023). Посреди нынешней кампании поехал в "Индиану" в рамках трехстороннего соглашения. Дебютировал за "Пэйсерс" в январе.

Прозвище – "Пряный Пи". В партнерстве с канадским Университетом Нью-Брансуика учредил стипендию для студентов технологического направления из Камеруна.

К слову, накануне форвард "Миннесоты" Таунс возглавил подборку моментов с зрелищным путбэком.

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