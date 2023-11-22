Форвард "Індіани" могутнім данком наблизив перемогу в Джорджії: момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

25-річний американець вразив моментом під завісу першої чверті протистояння з "Атлантою". На вході до "фарби" він отримав класну передачу Макконнелла та в силовій манері поклав однією рукою згори. Оборонець виявився статистом.

Такі подвиги Топпіна та компанії дозволили "Пейсерс" переграти "Гокс" у надрезультативному поєдинку (157:152). Як наслідок, "Індіана" закріпилася на 6-й сходинці Східної конференції НБА. Натомість "Атланта" – на 9-й позиції.

Найрезультативнішим на паркеті став лідер "Гокс" Трей Янг (38 очок). Натомість Топпін набрав 21 пункт. До них він додав 1 підбирання, 6 передач і 1 перехоплення при двох втратах м'яча.

Хто такий Обі Топпін

Уродженець Брукліна (Нью-Йорк), на студентському рівні виступав за "Дайтон Флаєрс". Обраний на драфті НБА-2020 під восьмим номером "Нью-Йорк Нікс".

Відіграв у складі першої команди три сезони. У липні цьогоріч був обміняний до "Індіани". Переможець Слемданк контесту-2022, Національний гравець року в студентському спорті (2020), володар Призу Карла Мелоуна-2020 як найкращий важкий форвард на рівні коледжів.

Матір Топпіна – італійсько-єврейського походження, а коріння батька-стрітболіста сягають Барбадосу. Ревний християнин, зробив татуювання хреста на правому плечі.