Віртуозний фінт захисника "Шарлотта" відправив додолу оборону "Бостона": момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

26-річний американець вразив епізодом в овертаймі протистояння з "Бостоном". Він яскравим дриблінгом відправив на підлогу Холідея, на швидкості пройшов Прітчарда та класно поклав від щита в боротьбі з Порзінгісом.

Стараннями Болла та інших "Шарлотт" здобув несподівану перемогу над лідером Східної конференції НБА (121:118). "Горнетс", однак, залишаються за межами зони плей-офф. Рекорд команди – 4 перемоги, 9 поразок.

Найрезультативнішим у матчі став лідер "Селтікс" Джейсон Тейтум. Форвард набрав 45 очок, зробив 13 підбирань і віддав 6 передач. Натомість Болл оформив 16 пунктів, до яких додав 9 підбирань і 8 асистів.

Хто такий Ламело Болл

Уродженець Каліфорнії, після школи перебрався до Європи для виступів за литовський "Прієнай". Обраний "Шарлоттом" під 3-м номером драфту НБА-2020.

На професіональному рівні дебютував у січні 2018 року в Литовській баскетбольній лізі. Сезон 2018/19 провів у складі "Лос-Анджелес Боллерс" у Junior Basketball Association (JBA). Наступний рік відіграв за "Іллаварру Гокс" в НБЛ Австралії. У листопаді 2020-го підписав контракт із "Горнетс".

Визнаний Новачком року в асоціації (2021), потрапив у ростер Матчу всіх зірок-2022. Чемпіон JBA розпочав четвертий сезон поспіль у лавах "Шарлотта". Старший брат – Лонзо Болл – плеймейкер "Чикаго".