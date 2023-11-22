Форвард "Индианы" могучим данком приблизил победу в Джорджии: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

25-летний американец поразил моментом под занавес первой четверти противостояния с "Атлантой". На входе в "краску" он получил классную передачу Макконнелла и в силовой манере положил одной рукой сверху. Защитник оказался статистом.

Такие подвиги Топпина и компании позволили "Пэйсерс" переиграть "Хокс" в сверхрезультативном поединке (157:152). Как следствие, "Индиана" закрепилась на 6-й строчке Восточной конференции НБА. В свою очередь "Атланта" – на 9-й позиции.

Самым результативным на паркете стал лидер "Хокс" Трей Янг (38 очков). В то же время Топпин набрал 21 пункт. К ним он добавил 1 подбор, 6 передач и 1 перехват при двух потерях мяча.

Кто такой Оби Топпин

Уроженец Бруклина (Нью-Йорк), на студенческом уровне выступал за "Дайтон Флайерс". Выбран на драфте НБА-2020 под восьмым номером "Нью-Йорк Никс".

Отыграл в составе первой команды три сезона. В июле этого года был обменян в "Индиану". Победитель Слэм-данк контеста-2022, Национальный игрок года в студенческом спорте (2020), обладатель Приза Карла Мэлоуна-2020 как лучший тяжелый форвард на уровне колледжей.

Мать Топпина – итальянско-еврейского происхождения, а корни отца-стритболиста уходят на Барбадос. Ревностный христианин, сделал татуировки креста на правом плече.