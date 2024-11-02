Форвард "Флориди" з шайбою і букетом асистів очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Досвідчений фін зіграв провідну роль в перестрілці з "Далласом" (6:4) у рідному Тампере. У рамках Global Series він оформив гол і 3 результативні передачі.

"Пантерз" відкрили рахунок у першій же атаці – Барков віддав по борту назад на Екблада, а той кинув із дистанції в напрямку воріт, перед якими Родрігес підправив шайбу за лінію. Згодом герой дня відзначився сам, кинувши під стійку з центральної зони в контратаці.

"Старз" розмочили рахунок зусиллями Сегіна, але Лунделл під завісу першого періоду відновив солідну перевагу "Флориди". На старті другої 20-хвилинки техасці скоротили відставання стараннями Лінделла. "Пантерз" відповіли голом у меншості – Барков розігнав контратаку з Райнхартом.

На початку фінального періоду Самоскевіч збільшив перевагу флоридців. А згодом Барков ще раз асистував Райнхарту. "Даллас" відзначився двічі (Бурк, Бенн), але цього виявилося замало для переведення поєдинку в овертайм.

До трійки зірок вечора також потрапили нападник "Вінніпега" Ніколай Елерс і воротар "Калгарі" Даніель Владарж. Данець закинув три шайби та віддав асист у розгромі "Коламбуса" (6:2). Натомість чех зробив 22 сейви та оформив шатаут проти "Нью-Джерсі" (3:0).

Усі результати вечора в НХЛ: