Форвард "Флориды" с шайбой и букетом ассистов возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Опытный финн сыграл ведущую роль в перестрелке с "Далласом" (6:4) в родном Тампере. В рамках Global Series он оформил гол и 3 результативных передачи.

"Пантерз" открыли счет в первой же атаке – Барков отдал по борту назад на Экблада, а тот бросил с дистанции в направлении ворот, перед которыми Родригес подправил шайбу за линию. Впоследствии герой дня отличился сам, бросив под штангу из центральной зоны в контратаке.

"Старз" размочили счет усилиями Сегина, но Лунделл под занавес первого периода восстановил солидное преимущество "Флориды". На старте второй 20-минутки техасцы сократили отставание стараниями Линделла. "Пантерз" ответили голом в меньшинстве – Барков разогнал контратаку с Райнхартом.

В начале финального периода Самоскевич увеличил преимущество флоридцев. А потом Барков еще раз ассистировал Райнхарту. "Даллас" отличился дважды (Бурк, Бенн), но этого оказалось маловато для перевода поединка в овертайм.

В тройку звезд вечера также попали нападающий "Виннипега" Николай Элерс и вратарь "Калгари" Даниэль Владарж. Датчанин забросил три шайбы и отдал ассист в разгроме "Коламбуса" (6:2). Чех же сделал 22 сэйва и оформил шатаут против "Нью-Джерси" (3:0).

Все результаты вечера в НХЛ: