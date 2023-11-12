Капітан "Сент-Луїса" з хет-триком і асистом очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Досвідчений канадець заклав підвалини розгромної перемоги над "Колорадо" (8:2). Він закинув три шайби та віддав одну результативну передачу.

У стартовому періоді Шенн відзначився двічі. Спершу він підставив ключку під кидок Круга від синьої лінії, а згодом проштовхнув "диск" у ворота після сольного Саада. Третю шайбу "Блюз" оформив той же Круг.

У другій 20-хвилинці команди обмінялися голами (Бучневіч, Рантанен). А в третьому періоді Шенн узяв участь в ще одній комбінації з росіянином у ролі фінішера. Хет-трик же центрфорвард оформив у більшості "Сент-Луїса", довівши рахунок до 6:1. Наступні шайби вже не змінили статус-кво.

До трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Едмонтона" Зак Хайман і вже згадний нападник "Блюз" Павєл Бучневіч. Обидва оформили хет-трики. Перший став головною дійовою особою перемоги над "Сіетлом" на виїзді (4:1).

Усі результати вечора в НХЛ: