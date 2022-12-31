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Форвард "Едмонтона" в ролі суперасистента став головною зіркою вечора НХЛ: відео

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Сіетл, Субота 31 грудня 2022 11:39
Форвард "Едмонтона" в ролі суперасистента став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Коннор Макдевід оформив 5 пунктів за системою гол+пас (tsn.ca)
Автор: Антон Федорців

Шайба та чотири результативні передачі капітана "Едмонтон Ойлеоз" Коннора Макдевіда забезпечили розгром "Сіетл Кракен" на виїзді (7:2). Канадець очолив трійку найкращих хокеїстів ігрового дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Центрфорвард узяв активну участь в ударному стартовому періоді "Ойлерз". Канадці закинули чотири шайби без відповіді, а три передачі Макдевіда щоразу була вирішальними.

У середині другої 20-хвилинки капітан "Едмонтона" допоміг Хайману розіграти зайвого та реалізувати більшість. У третьому ж періоді 25-річний канадець встановив остаточний результат – відібрав шайбу в центрі майданчика та переграв Джонса з близької відстані.

Підсумок протистояння змінив турнірне становище в Тихоокеанському дивізіоні. "Ойлерз" тепер ідуть на 3-й сходинці (42 очки), "Калгарі" став четвертим (41), а "Кракен" відкотилися на 5-те місце (40). Тепер "Сіетл" не проходить у плей-офф сезону.

Доповнили топ-3 молодий центрфорвард "Нью-Джерсі" Джек Х'юз і досвідчений воротар "Кароліни" Антті Раанта. Перший дублем допоміг здолати "Піттсбург" на виїзді (4:2). Натомість шатаут і 19 сейвів другого гарантували перемогу над "Флоридою" (4:0).

До слова, раніше українці Канади закликали уряд відмовити у візі капітану "Вашингтона" Овєчкіну.

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