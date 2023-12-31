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Форвард "Детройта" данком із-під оборонця доклався до кінця антирекорду: момент дня в НБА

Фото: Кевін Нокс набрав 17 очок проти "Торонто" (bleacherreport.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив легкий форвард "Детройт Пістонз" Кевін Нокс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

 

24-річний американець організував найкращий момент дня у третій чверті протистояння з "Торонто". Під щитом "Рапторз" він отримав передачу Каннінгема та ефектно поклав однією правою, протиснувши Пельтля.

Зрештою, "Детройт" здобув непросту домашню перемогу (129:127). Так "Пістонз" вдалося перервати 28-матчеву серію поразок. Утім, команда Монті Вільямса залишається на дні Східної конференції НБА.

Найрезультативнішим у поєдинку став форвард "Торонто" Паскаль Сіакам. Він набрав 35 очок. Натомість Нокс оформив 17 пунктів, зробив 2 підбирання і віддав 2 передачі.

Хто такий Кевін Нокс

Уродженець Фінікса, на студентському рівні виступав за "Кентуккі Вайлдкетс". Обраний "Нью-Йорк Нікс" під 9-м номером драфту НБА-2018.

У жовтні того ж року дебютував під егідою асоціації. Провів у лавах "Нікс" три сезони та був обміняний до "Атланти" посеред четвертої кампанії. Сезон 2022/23 розпочав у "Детройті", а завершив – у "Портленді". У вересні був відрахований "Трейл Блейзерс" і згодом повернувся до "Пістонз".

Став чемпіоном на рівні U-16 та U-17 зі збірною США. Батько – колишній ресівер клубу НФЛ "Арізона Кардіналс".

До слова, раніше підготували дайджест головних спортивних подій 2023 року.

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