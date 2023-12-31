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Форвард "Детройта" данком из-под защитника приложился к концу антирекорда: момент дня в НБА

Фото: Кевин Нокс набрал 17 очков против "Торонто" (bleacherreport.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил легкий форвард "Детройт Пистонс" Кевин Нокс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

 

24-летний американец организовал лучший момент дня в третьей четверти противостояния с "Торонто". Под щитом "Рапторз" он получил передачу Каннингема и эффектно положил одной правой, продавив Пельтля.

В конце концов "Детройт" одержал непростую домашнюю победу (129:127). Так "Пистонс" удалось прервать 28-матчевую серию поражений. Впрочем, команда Монти Уильямса остается на дне Восточной конференции НБА.

Самым результативным в поединке стал форвард "Торонто" Паскаль Сиакам. Он набрал 35 очков. Нокс же оформил 17 пунктов, сделал 2 подбора и отдал 2 передачи.

Кто такой Кевин Нокс

Уроженец Финикса, на студенческом уровне выступал за "Кентукки Уайлдкэтс". Выбран "Нью-Йорк Никс" под 9-м номером драфта НБА-2018.

В октябре того же года дебютировал под эгидой ассоциации. Провел в рядах "Никс" три сезона и был обменян в "Атланту" посреди четвертой кампании. Сезон 2022/23 начал в "Детройте", а завершил – в "Портленде". В сентябре был отчислен "Трэйл Блэйзерс" и впоследствии вернулся в "Пистонс".

Стал чемпионом на уровне U-16 и U-17 со сборной США. Отец – бывший ресивер клуба НФЛ "Аризона Кардиналс".

К слову, ранее подготовили дайджест главных спортивных событий 2023 года.

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