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Форвард "Далласа" з переможним хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Роопе Хінц трьома шайбами гарантував успіх в Чикаго (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визнав центрфорварда "Даллас Старз" Роопе Хінца найкращим гравцем чергового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

26-річний фін закинув три шайби "Чикаго" на виїзді. Для нього цей хет-трик став третім у кар'єрі за океаном.

Саме Хінц відкрив рахунок у зустрічі в середині першого періоду. Він у більшості на добиванні завершив затяжну атаку "Старз". А згодом завдав класного пострілу під стійку з правої зони вкидання. Нарешті під завісу матчу фінський форвард закинув у порожні ворота, обігравши оборонця біля лівого борту.

Упевнена перемога "Далласа" (5:2) дозволила техасцям зберегти лідерство в Центральному дивізіоні. "Старз" набрали 79 очок і на три пункти випереджають "Міннесоту". Натомість "Чикаго" залишився тут безнадійним аутсайдером.

До топ-3 зірок вечора також потрапили центрфорвард "Оттави" Дерік Брассар і вінгер "Піттсбурга" Джейсон Зукер. Перший оформив дубль проти "Нью-Йорк Рейнджерс" на виїзді. Натомість другий закинув дві шайби "Тампі-Бей".

Усі результати вечора в НХЛ:

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