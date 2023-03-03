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Форвард "Далласа" с победным хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Фото: Роопе Хинц тремя шайбами гарантировал успех в Чикаго (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги признал центрфорварда "Даллас Старз" Роопе Хинца лучшим игроком в очередной день регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

26-летний финн забросил три шайбы "Чикаго" на выезде. Для него этот хет-трик стал третьим в карьере за океаном.

Именно Хинц открыл счет во встрече в середине первого периода. Он в большинстве на добивании завершил затяжную атаку "Старз". А вскоре нанес классный выстрел под стойку из правой зоны вбрасывания. Наконец под занавес матча финский форвард забросил в пустые ворота, обыграв защитника у левого борта.

Уверенная победа "Далласа" (5:2) позволила техасцам сохранить лидерство в Центральном дивизионе. "Старз" набрали 79 очков и на три пункта опережают "Миннесоту". В то же время "Чикаго" остался здесь безнадежным аутсайдером.

В топ-3 звезд вечера также попали центрфорвард "Оттавы" Дерик Брассар и вингер "Питтсбурга" Джейсон Зукер. Первый оформил дубль против "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде. Второй забросил две шайбы "Тампе-Бэй".

Все результаты вечера в НХЛ:

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НХЛхоккей