Форвард "Чикаго" з п'ятьма пунктами за матч очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Юний лідер "Блекгокс" неабияк доклався до впевненої перемоги над "Анахаймом" (7:2). Він закинув одну шайбу та віддав чотири результативні передачі.

У першому періоді команди обмінялися шайбами. На гол вінгера "Дакс" Лісона відповів Донато за чисельної переваги "Чикаго". На старті другої 20-хвилинки той же Лісон змусив фанатів "Анахайма" порадіти вдруге та востаннє. До справи взявся Бедард.

Спершу 18-річний канадець допоміг відзначитися Курашеву та Джонсу. А під завісу періоду форвард із лівої зони вкидання відправив шайбу під дальню стійку воріт Гібсона. У фінальному періоді "Дакс" добили Ентвісл, Курашев і Джонсон. Двом останнім асистував Бедард.

До трійки зірок вечора також потрапили нападник "Колорадо" Мікко Рантанен і воротар "Монреаля" Кейден Прімо. Фін оформив дублі шайб і асистів проти "Калгарі" (6:2). Натомість американець зробив 41 сейв і закінчив шатаутом протистояння з "Коламбусом" (3:0).

Усі результати вечора в НХЛ: