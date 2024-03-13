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Форвард "Чикаго" з п'ятьма пунктами за матч очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Коннор Бедард перетворився в лідера "Блекгокс" (chicagotribune.com)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали центрального нападника "Чикаго Блекгокс" Коннора Бедарда найкращим виконавцем ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Юний лідер "Блекгокс" неабияк доклався до впевненої перемоги над "Анахаймом" (7:2). Він закинув одну шайбу та віддав чотири результативні передачі.

У першому періоді команди обмінялися шайбами. На гол вінгера "Дакс" Лісона відповів Донато за чисельної переваги "Чикаго". На старті другої 20-хвилинки той же Лісон змусив фанатів "Анахайма" порадіти вдруге та востаннє. До справи взявся Бедард.

Спершу 18-річний канадець допоміг відзначитися Курашеву та Джонсу. А під завісу періоду форвард із лівої зони вкидання відправив шайбу під дальню стійку воріт Гібсона. У фінальному періоді "Дакс" добили Ентвісл, Курашев і Джонсон. Двом останнім асистував Бедард.

До трійки зірок вечора також потрапили нападник "Колорадо" Мікко Рантанен і воротар "Монреаля" Кейден Прімо. Фін оформив дублі шайб і асистів проти "Калгарі" (6:2). Натомість американець зробив 41 сейв і закінчив шатаутом протистояння з "Коламбусом" (3:0).

Усі результати вечора в НХЛ:

 

До слова, напередодні воротар "Лос-Анджелеса" Ріттіх очолив трійку зірок із шатаутом проти "Айлендерс".

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