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Форвард "Брукліна" зі соло перед данком не врятував від поразки в дербі: момент дня в НБА

Фото: Доріан Фінні-Сміт набрав 10 пунктів проти "Нікс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив універсальний форвард "Бруклін Нетс" Доріан Фінні-Сміт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

 

Досвідчений американець запам'ятався моментом в останній чверті принципового протистояння з "Нью-Йорк Нікс". Він отримав м'яч на правому краю, без страху пішов атакувати кошик і вгатив згори однією правою.

Зусиль Фінні-Сміта, однак, не вистачило для загального успіху "Нетс". Дербі впевнено виграв "Нью-Йорк" (121:102). Обидва колективи залишилися в зоні плей-офф Східної конференції НБА.

Сам Фінні-Сміт встиг набрати 10 очок і зробив 3 підбирання. Найрезультативнішим же в поєдинку став лідер "Нікс" Джуліус Рендл. Він оформив 26 пунктів за 34,5 хвилини на майданчику.

Хто такий Доріан Фінні-Сміт

Уродженець Вірджинії, на студентському рівні виступав за "Вірджинію Тек" і "Флориду Гейторс". На драфті НБА-2016 не був обраний жодною з команд.

Опинився в лавах "Далласа" для виступів у Літній лізі асоціації. Згодом провів 6 сезонів поспіль у складі "Маверікс". Останній контракт із техасцями – 52 млн доларів за 4 роки – підписав у лютому 2022-го.Посеред сьомої кампанії разом із Дінвідді був обміняний в "Бруклін" на Ірвінга та Морріса.

Середні цифри нинішнього сезону – 10.3 очок, 5.2 підбирань, 1.2 передача та 0.7 перехоплень. На паркеті він проводить у середньому понад 29 хвилин.

До слова, українець Михайлюк перервав невдалу серію в складі "Бостона".

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