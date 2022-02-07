Форвард "Бостона" вколотил шикарный данк: момент дня в НБА

Баскетболист "Бостон Селтикс" Джейлен Браун эффектным слэм-данком в матче регулярного чемпионата попал на первое место в подборке моментов дня ассоциации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Канал YouTube NBA.
25-летний легкий форвард стал самым результативным игроком выездного матча против "Орландо". Браун набрал 26 очков, сделал 5 подборов и отдал 3 передачи.
Наиболее ярким моментом поединка стал перформанс форварда в третьей четверти. Браун на входе в зону атаки получил передачу от партнера, эффектно продавил Бамбу и оформил 2 очка для "Селтикс".
Поединок завершился уверенной победой "Бостона" – 116:83. Команда Брауна идет в зоне плей-офф Восточной конференции.
К слову, на выходных "Киев-Баскет" в рамках Кубка Европы ФИБА проиграл бельгийскому "Антверпу".