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Форвард "Бостона" вколотил шикарный данк: момент дня в НБА

Автор: Антон Федорцив

Баскетболист "Бостон Селтикс" Джейлен Браун эффектным слэм-данком в матче регулярного чемпионата попал на первое место в подборке моментов дня ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Канал YouTube NBA.

25-летний легкий форвард стал самым результативным игроком выездного матча против "Орландо". Браун набрал 26 очков, сделал 5 подборов и отдал 3 передачи.

Наиболее ярким моментом поединка стал перформанс форварда в третьей четверти. Браун на входе в зону атаки получил передачу от партнера, эффектно продавил Бамбу и оформил 2 очка для "Селтикс".

Поединок завершился уверенной победой "Бостона" – 116:83. Команда Брауна идет в зоне плей-офф Восточной конференции.

К слову, на выходных "Киев-Баскет" в рамках Кубка Европы ФИБА проиграл бельгийскому "Антверпу".

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НБА