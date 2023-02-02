Форвард "Бостона" з дублем став головною зіркою вечора НХЛ: відео

25-річний чех доклався до впевненої перемоги над "Торонто" на виїзді (5:2). Форвард "Брюїнз" закинув дві шайби в третьому періоді.

Заха взявся до справи за хиткого рахунку (3:2). Спершу він прийняв передачу Макавоя у центральній зоні, обіграв суперника та майстерним кидком пробив Самсонова. А згодом перед воротами завершив класну комбінацію за участю Пастрняка і Крейчі.

Перемога "Бостона" не змінила турнірного становища команд. "Брюїнз" залишаються беззаперечним лідером Атлантичного дивізіона НХЛ (83 очки). "Торонто" тут же посідає другу сходинки, відстаючи від бостонців на 13 пунктів.

До топ-трійки зірок також потрапили представники "Кароліни" – форвард Себастьян Ахо та оборонець Брент Бернс. Перший відкрив рахунок у зустрічі з "Баффало" (5:1). Натомість інший закинув третю шайбу "Гаррікейнз".