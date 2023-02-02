Форвард "Бостона" с дублем стал главной звездой вечера НХЛ: видео

25-летний чех приложился к уверенной победе над "Торонто" на выезде (5:2). Форвард "Брюинз" забросил две шайбы в третьем периоде.

Заха приступил к делу при шатком счете (3:2). Сначала он принял передачу Макавоя в центральной зоне, обыграл соперника и искусным броском пробил Самсонова. А потом перед воротами завершил классную комбинацию с участием Пастрняка и Крейчи.

Победа "Бостона" не изменила турнирного положения команд. "Брюинз" остаются безоговорочным лидером Атлантического дивизиона НХЛ (83 очка). "Торонто" тут же занимает вторую строчку, отставая от бостонцев на 13 пунктов.

В топ-тройку звезд также попали представители "Каролины" – форвард Себастьян Ахо и защитник Брент Бернс. Первый открыл счет во встрече с "Баффало" (5:1). В свою очередь другой забросил третью шайбу "Харрикейнз".