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Форвард "Бостона" с дублем стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Фото: Павел Заха забросил две шайбы в Торонто (facebook.com/NHLBruins)
Автор: Антон Федорцив

Наверху тройки лучших игроков очередного дня в Национальной хоккейной лиге оказался центрфорвард "Бостон Брюинз" Павел Заха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

25-летний чех приложился к уверенной победе над "Торонто" на выезде (5:2). Форвард "Брюинз" забросил две шайбы в третьем периоде.

Заха приступил к делу при шатком счете (3:2). Сначала он принял передачу Макавоя в центральной зоне, обыграл соперника и искусным броском пробил Самсонова. А потом перед воротами завершил классную комбинацию с участием Пастрняка и Крейчи.

Победа "Бостона" не изменила турнирного положения команд. "Брюинз" остаются безоговорочным лидером Атлантического дивизиона НХЛ (83 очка). "Торонто" тут же занимает вторую строчку, отставая от бостонцев на 13 пунктов.

В топ-тройку звезд также попали представители "Каролины" – форвард Себастьян Ахо и защитник Брент Бернс. Первый открыл счет во встрече с "Баффало" (5:1). В свою очередь другой забросил третью шайбу "Харрикейнз".

К слову, накануне финн Ахо из "Каролины" стал героем овертайма против "Лос-Анджелес Кингз".

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