Форвард "Айлендерс" с дублем возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Опытный центрфорвард помог островитянам одолеть на собственном льду "Питтсбург" (5:4). Американец забросил две шайбы и отдал результативную передачу.

Нельсон принялся за дело во втором периоде. Сначала он оформил эффектную шайбу – пролетел за воротами и нанес неожиданный бросок с близкого расстояния. А на старте третьей 20-минутки 31-летний форвард реализовал большинство, нанеся классный выстрел из правой зоны вбрасывания.

Так счет стал равным – 4:4. Под занавес поединка вместе с Палмьери Нельсон организовал голевой момент для Паризи. Благодаря победе "Айлендерс" поднялись на 5-е место в дивизионе Метрополитен, вытеснив "Вашингтон" за пределы зоны плей-офф. "Питтсбург" здесь идет четвертым.

Дополнили тройку звезд вингер "Чикаго" Патрик Кейн и крайний нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Алекси Лафреньер. Первый оформил дубль в выездной победе над "Оттавой". Зато второй забросил решающий буллит в серии против "Эдмонтона".

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