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Форвард "Айлендерс" с дублем возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

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Нью-Йорк, Суббота 18 февраля 2023 11:11
Форвард "Айлендерс" с дублем возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Брок Нельсон (слева) принимает поздравления от партнеров (newsday.com)
Автор: Антон Федорцив

Звезда "Нью-Йорк Айлендерс" Брок Нельсон признан лучшим хоккеистом очередного игрового дня регулярного чемпионата за океаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Опытный центрфорвард помог островитянам одолеть на собственном льду "Питтсбург" (5:4). Американец забросил две шайбы и отдал результативную передачу.

Нельсон принялся за дело во втором периоде. Сначала он оформил эффектную шайбу – пролетел за воротами и нанес неожиданный бросок с близкого расстояния. А на старте третьей 20-минутки 31-летний форвард реализовал большинство, нанеся классный выстрел из правой зоны вбрасывания.

Так счет стал равным – 4:4. Под занавес поединка вместе с Палмьери Нельсон организовал голевой момент для Паризи. Благодаря победе "Айлендерс" поднялись на 5-е место в дивизионе Метрополитен, вытеснив "Вашингтон" за пределы зоны плей-офф. "Питтсбург" здесь идет четвертым.

Дополнили тройку звезд вингер "Чикаго" Патрик Кейн и крайний нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Алекси Лафреньер. Первый оформил дубль в выездной победе над "Оттавой". Зато второй забросил решающий буллит в серии против "Эдмонтона".

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Айлендерс" – "Питтсбург" – 5:4 (1:1, 2:3, 2:0)
  • Оттава – Чикаго – 3:4 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 0:1)
  • "Миннесота" – "Даллас" – 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 2:1)
  • "Анахайм" – "Лос-Анджелес" – 3:6 (0:1, 1:2, 2:3)
  • "Эдмонтон" – "Рейнджерс" – 4:5 Б (4:1, 0:1, 0:2, 0:0, 1:2)

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