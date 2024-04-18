Форвард аутсайдера НБА пожизненно дисквалифицирован за необдуманные выходки
Тяжелый форвард "Торонто Рапторз" Джонтей Портер получил пожизненный бан на выступления под эгидой Национальной баскетбольной ассоциации за нарушение правил беттинга.
Об этом рассказал журналист Эдриан Воджнаровски, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Twitter инсайдера.
24-летний американец прогнозированно получил пожизненную дисквалификацию за нарушение правил лиги. Ассоциация завершила следствие по ставкам баскеболиста и признала его виновным в раскрытии конфиденциальной информации участникам рынка ставок, ограничении своего участия в одной и более играх, а также ставках на матчи НБА.
Следствие установило, что Портер накануне поединка против "Сакраменто" раскрыл данные о своем состоянии здоровья делавшему ставки человеку. Другой знакомый форварда воспользовался информацией и поставил 80 тысяч долларов "экспрессом", чтобы выиграть 1,1 млн долларов. Игрок знал, что баскетболист намеренно сыграет плохо.
Портер в этом матче пожаловался на недомогание и сыграл всего 3 минуты. Букмекеры зафиксировали подозрительную активность на значительные суммы и вернули ставки. Кроме того, в январе-марте форвард минимум 13 раз ставил в диапазоне 15-22 тысяч долларов на разные поединки и выиграл "чистыми" 22 тысячи "зеленых". Ставки на поражение своей команды американца оказались проигрышными.
На пожизненном бане от НБА проблемы Портера не закончились. Ассоциация продолжит расследование, а затем передаст все собранные данные федеральным судебным органам. Также пожизненную дисквалификацию американцу может выписать и ФИБА.
Кто такой Джонтей Портер
Уроженец Миссури, на студенческом уровне выступал за местных "Тайгерс". На драфте НБА-2019 не был выбран ни одной из команд из-за тяжелой травмы.
В марте 2020-го подписал контракт с "Мемфисом". Провел в рядах "Гриззлис" всего 11 матчей. На уровне Джи-Лиги защищал цвета фарм-клуба "Мемфиса", "Висконсина", "Мотор-Сити". В декабре прошлого года заключил двусторонний контракт с "Торонто".
Старший брат – Майкл Портер – легкий форвард "Денвера". Сестры Бри и Сьерра вынужденно завершили спортивные карьеры из-за хронических травм.
К слову, ранее Джеймс-младший объявил решение по участию в драфте НБА-2024.
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