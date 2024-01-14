Форвард "Арізони" з розгромним хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Уродженець Міннесоти відіграв провідну роль в побитті команди рідного штату (6:0). Він закинув три шайби у ворота Філіпа Густавссона.

У дебюті зустрічі рахунок у більшості відкрив Керфут. Згодом Б'югстад влучно кинув із лівої зони після передачі Кесселрінга. А згодом реалізував ще одну чисельну перевагу "Койотіс" – замкнув на "п'ятаку" комбінацію за участі Цукера та Крауса.

На старті другого періоду Келлер оформив четверту шайбу "Арізони". Геть непристойним рахунок зробив Б'югстад, який у контратаці гостей поцілив у ближній кут. Добив "Вайлд" на початку фінальної 20-хвилинки Келлер.

До топ-трійки зірок також потрапили оборонець "Кароліни" Бретт Пеші та форвард "Оттави" Тім Штюцле. Перший оформив дубль з шайбою в овертаймі проти "Піттсбурга" (3:2 ОТ). Натомість другий віддав 4 результативні передачі в перестрілці зі "Сан-Хосе" (5:4).

Усі результати вечора в НХЛ: