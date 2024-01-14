Форвард "Аризоны" с разгромным хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Уроженец Миннесоты сыграл ведущую роль в избиении команды родного штата (6:0). Он забросил три шайбы в ворота Филиппа Густавссона.

В дебюте встречи счет в большинстве открыл Керфут. Впоследствии Бьюгстад метко бросил из левой зоны после передачи Кесселринга. А впоследствии реализовал еще одно численное преимущество "Койотис" – замкнул на "пятаке" комбинацию с участием Цукера и Крауса.

На старте второго периода Келлер оформил четвертую шайбу "Аризоны". Совершенно непристойным счет сделал Бьюгстад, который в контратаке гостей попал в ближний угол. Добил "Уайлд" в начале финальной 20-минутки Келлер.

В топ-тройку звезд также попали защитник "Каролины" Бретт Пеши и форвард "Оттавы" Тим Штюцле. Первый оформил дубль с шайбой в овертайме против "Питтсбурга" (3:2 ОТ). Второй же отдал 4 результативных передачи в перестрелке из "Сан-Хосе" (5:4).

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