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Форвард "Анахайма" з вирішальним дублем став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Сем Каррік двічі засмутив Логана Томпсона (nhl.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив центрального нападника "Анахайм Дакс" Сема Карріка першою зіркою ігрового вечора регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Досвідчений канадець доклався до сенсаційної перемоги над чинним володарем Кубка Стенлі "Вегасом" (4:2). Він на домашньому льоду закинув дві шайби у ворота "Голден Найтс".

Невадці не мали проблем із "Дакс" у стартових двох періодах, закинувши по шайбі в кожному зусиллями Барбашева та Айкела. Однак, в останній 20-хвилинці "Анахайм" перевернув перебіг подій. Першим відквитав один гол Хенрік.

Далі за справу взявся Каррік. Спершу він реалізував вихід віч-на-віч із воротарем після перехоплення. А після шайби Мактавіша добив "Вегас" четвертим голом. Цього разу центрфорвард відправив "диск" у порожні ворота за 69 секунд до фінальної сирени.

До топ-трійки зірок також потрапили голкіпер "Нью-Джерсі" Вітек Ванечек і воротар "Анахайма" Джон Гібсон. Обидва пропустили по дві шайби. Проте, врятували свої команди значно більшу кількість разів. Перший виконав 32 сейви, а другий парирував 30 ударів.

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Чикаго" – "Нью-Джерсі" – 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)
  • "Анахайм" – "Вегас" – 4:2 (0:1, 0:1, 4:0)

До слова, напередодні форвард "Нешвілла" О'Райллі очолив хіт-парад зірок із хет-триком проти "Едмонтона".

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