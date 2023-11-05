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Ветеран "Нешвілла" з виїзним хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Едмонтон, Неділя 05 листопада 2023 11:29
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Ветеран "Нешвілла" з виїзним хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Раян O'Райллі закинув три шайби "Едмонтону" (twitter.com/PredsNHL)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали форварда "Нешвілл Предаторз" Раяна О'Райллі найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

32-річний канадець відзначився трьома голами в протистоянні з "Едмонтоном" (5:2). До хет-трика центральний нападник гостей ще й додав результативну передачу на Форсберга.

У першому періоді команди обмінялися шайбами – на шайбу Нерса в більшості "Нешвілл" відповів саме тим голом із передачі О'Райллі. У другій же 20-хвилинці він узявся до справи самостійно. Спершу ветеран проштовхнув "диск" за лінію з "п'ятака" в затяжній атаці "Предаторз", а потім із правої зони вкидання завершив атаку з чисельною перевагою.

До кінця другого періоду "Едмонтон" із "Нешвіллом" оформили ще по шайбі. На гол господаря льоду Хаймана гості відповіли зусиллями Новака. Добив "Ойлерз" у фінальному періоді О'Райллі. Форвард із центральної зони пробив Кемпбелла низовим пострілом.

До трійки зірок вечора також потрапили центральний нападник "Тампи-Бей" Брейден Пойнт і вінгер "Піттсбурга" Браян Раст. Перший оформив хет-трик і асист проти "Оттави" (6:4), а ось другий до голу додав три асисти в побитті "Сан-Хосе" (10:2).

Усі результати вечора в НХЛ:

Ветеран &quot;Нешвілла&quot; з виїзним хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

До слова, напередодні "Філадельфія" і "Сент-Луїс" здобули розгромні перемоги в регулярці НХЛ.

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