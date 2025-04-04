На форумі PRNext оголосили переможців рейтингу "Репутаційні АКТИВісти"

На Міжнародному форумі PRNext’25 оголосили переможців ювілейного X Національного рейтингу якості управління корпоративною репутацією "Репутаційні АКТИВісти – 2025".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення організаторів заходу.
До складу журі рейтингу цього року увійшли 136 незалежних аналітиків, галузевих експертів і журналістів провідних ділових і галузевих медіа. Вони оцінювали 650 компаній із різних секторів економіки, аби вибрати ті, чия система репутаційного менеджменту продемонструвала найвищу ефективність, стійкість і зрілість в умовах адаптації до затяжної війни, рецесії та репутаційної турбулентності.
Голова Оргкомітету PRNext Олена Дерев’янко, партнер агенції PR-Service і віцепрезидент Української PR-Ліги, підбила підсумки дослідження та розповіла про особливості цьогорічного оголошення переможців.
Так само, як і торік, у 2025 році не оприлюднюється перелік переможців у функціональних номінаціях: "Репутаційна стабільність", "Медіаактивність", "Інноваційний підхід", "Іміджевий капітал КСВ" та "Антикризова стійкість". За відсутності низки ключових гравців і номінацій, які перебувають на паузі, організатори вирішили утриматися від висновків на основі фрагментарних даних, які не дадуть реальної картини про ключові складові репутаційної стійкості.
Також на паузі залишається оцінювання якості репутаційного менеджменту в окремих галузях, де підсумки неможливо оцінити через відсутність стабільної діяльності або зникнення об’єктів оцінювання внаслідок війни та/або тимчасової втрати Україною контролю над окремими територіями. Серед них - авіаперевезення, класичні інвестиційні компанії, машинобудування та частина важкої промисловості.
Аграрний сектор:
FMCG:
Будівництво та девелопмент – К.А.Н. Девелопмент
Телекомунікації:
Транспорт і логістика:
ПЕК:
Фінанси:
HoReCa:
IT:
Металургія – Метінвест
Ритейл:
Фармація та медицина:
Повний перелік переможців у кожній із галузевих номінацій оприлюднений на сторінках щорічного альманаху Рейтингу, а також на його офіційному сайті.
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