На форуме PRNext объявили победителей рейтинга "Репутационные АКТИВисты"

На Международном форуме PRNext'25 объявили победителей юбилейного X Национального рейтинга качества управления корпоративной репутацией "Репутационные АКТИВисты - 2025".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение организаторов мероприятия.
В состав жюри рейтинга в этом году вошли 136 независимых аналитиков, отраслевых экспертов и журналистов ведущих деловых и отраслевых медиа. Они оценивали 650 компаний из разных секторов экономики, чтобы выбрать те, чья система репутационного менеджмента продемонстрировала наивысшую эффективность, устойчивость и зрелость в условиях адаптации к затяжной войне, рецессии и репутационной турбулентности.
Председатель Оргкомитета PRNext Елена Деревянко, партнер агентства PR-Service и вице-президент Украинской PR-Лиги, подвела итоги исследования и рассказала об особенностях нынешнего объявления победителей.
Так же, как и в прошлом году, в 2025 году не обнародуется перечень победителей в функциональных номинациях: "Репутационная стабильность", "Медиаактивность", "Инновационный подход", "Имиджевый капитал КСО" и "Антикризисная устойчивость". В отсутствие ряда ключевых игроков и номинаций, которые находятся на паузе, организаторы решили воздержаться от выводов на основе фрагментарных данных, которые не дадут реальной картины о ключевых составляющих репутационной устойчивости.
Также на паузе остается оценка качества репутационного менеджмента в отдельных отраслях, где итоги невозможно оценить из-за отсутствия стабильной деятельности или исчезновения объектов оценки в результате войны и/или временной потери Украиной контроля над отдельными территориями. Среди них - авиаперевозки, классические инвестиционные компании, машиностроение и часть тяжелой промышленности.
Аграрный сектор:
FMCG:
Строительство и девелопмент - К.А.Н. Девелопмент
Телекоммуникации:
Транспорт и логистика:
ТЭК:
Финансы:
HoReCa:
IT:
Металлургия - Метинвест
Ритейл:
Фармация и медицина:
Полный перечень победителей в каждой из отраслевых номинаций обнародован на страницах ежегодного альманаха Рейтинга, а также на его официальном сайте.
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