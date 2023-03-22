На форумі PRNext за донати для ЗСУ розіграють "Стінгер", який знищив російський гелікоптер

"ПЗРК буде розіграно серед всіх зареєстрованих учасників PRNext, які донатитимуть на ЗСУ протягом дня проведення форуму. Мінімальна сума - 200 грн. Чим більше таких "ставок" - тим більше шансів виграти. За зібрані кошти буде придбано ретранслятор для радіостанції за запитом одного з підрозділів ЗСУ", - розказали організатори збирання коштів про розіграш цінного артефакту великої війни з дарчим написом від українських захисників.

Збирання донатів стартує 31 березня - з початком Міжнародного форуму PRNext-2023.

Нещодавно організатори заходу оприлюднили його програму. Виступатимуть зіркові гості, серед яких відомий актор і телеведучий Андрій Бєдняков і соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя, а також керівники провідних медіа України - 24, Delo.ua, "Еспресо", РБК Україна, УНН та ТГ-каналу "Труха" і лауреат міжнародної премії Knight International Journalism Awards фотокореспондент Євген Малолєтка.

Сучасні кейси з практики управління репутацією найпотужніших українських компаній (Ajax System, HarvEast, "Нова пошта", "Епіцентр К") представлять найвідоміші PR-профі корпоративного сектору. А зіркова збірна з різних сфер бізнесу та країн світу розповість про можливості штучного інтелекту, тренди social media, технології і тренди піару та креативу.

Кульмінацією програми стане оголошення переможця збирання коштів для ЗСУ, який отримає той самий "Стінгер". І, як завжди, завершить форум церемонія урочистого вшанування переможців VIII Національного рейтингу якості управління корпоративною репутацією "Репутаційні АКТИВісти".

Нагадаємо, що вперше за двадцятирічну історію головної піар-події країни (PRNext до цього року називався Міжнародним PR-Фестивалем і проводився з 2002 р.) участь в ній безоплатна . Всі витрати беруть на себе Оргкомітет форуму PRNext і партнери заходу.

Щоб долучитися до події, досить лише зареєструватися за цим посиланням.

Форум відбудеться у форматі онлайн-трансляції на базі високотехнологічної віртуальної студії. Слідкувати за новинами можна на офіційній сторінці PRNext у Facebook.