На форуме PRNext за донаты для ВСУ разыграют "Стингер", который уничтожил российский вертолет

"ПЗРК будет разыгран среди всех зарегистрированных участников PRNext, которые будут донатить на ВСУ в течение дня проведения форума. Минимальная сумма - 200 грн. Чем больше таких "ставок" - тем больше шансов выиграть. За собранные средства будет приобретен ретранслятор для радиостанции по запросу одного из подразделений ВСУ", - рассказали организаторы сбора средств о розыгрыше ценного артефакта великой войны с дарственной надписью от украинских защитников.

Сбор донатов стартует 31 марта - с началом Международного форума PRNext-2023.

Недавно организаторы мероприятия обнародовали его программу. Будут выступать звездные гости, среди которых известный актер и телеведущий Андрей Бедняков и солист группы "Антитела" Тарас Тополя, а также руководители ведущих медиа Украины – 24, Delo.ua, "Эспрессо", РБК Украина, УНН и ТГ-канала "Труха" и лауреат международной премии Knight International Journalism Awards фотокорреспондент Евгений Малолетка.

Современные кейсы по практике управления репутацией самых мощных украинских компаний (Ajax System, HarvEast, "Новая почта", "Эпицентр К") представят самые известные PR-профи корпоративного сектора. А звездная сборная из разных сфер бизнеса и стран мира расскажет о возможностях искусственного интеллекта, трендах social media, технологиях и трендах пиара и креатива.

Кульминацией программы станет объявление победителя сбора средств для ВСУ, который получит тот же "Стингер". И, как всегда, завершит форум церемония торжества победителей VIII Национального рейтинга качества управления корпоративной репутацией "Репутационные АКТИВисты".

Напомним, что впервые за двадцатилетнюю историю главного пиар-события страны (PRNext до этого года назывался Международным PR-Фестивалем и проводился с 2002 г.) участие в ней безвозмездно . Все расходы берут на себя Оргкомитет форума PRNext и партнеры мероприятия.

Чтобы присоединиться к событию, достаточно зарегистрироваться по этой ссылке.

Форум пройдет в формате онлайн-трансляции на базе высокотехнологичной виртуальной студии. Следить за новостями можно на официальной странице PRNext в Facebook.