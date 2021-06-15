На форуме "Украина 30" объяснили, почему для "экономического чуда" Украине надо побороть олигархов

По его словам, олигархи годами накапливали незаконный капитал. Его часть шла на создание и дальнейшее содержание политиков разного уровня и чиновников.

"В своем уравнении они не учли две очень важные "неизвестные" - это государство Украина и граждане, которые имеют другое мнение, и которые об этом заявили на выборах в 2019 году", - заявил Зеленский.

Президент также отметил, что олигархи, которые за бесценок получали ресурсы для собственного обогащения, сейчас используют эти состояния против своей же страны.

"Отныне будет иначе. Все, что мы хотим, - понятные, прозрачные, равные и единые правила для всей Украины. Политические партии, СМИ, государственные служащие всех уровней, судьи, правоохранители, наблюдательные советы государственных предприятий - все должны функционировать без поддержки и влияния крупного олигархического капитала", - сказал он.

При этом Зеленский подчеркнул, что власть не выступает против крупного бизнеса, который честно ведет свои дела, не контролирует целые отрасли экономики и не диктует правила развития страны.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что олигархическая система отношений тормозит развитие страны, а потому она уменьшает шансы на "украинское экономическое чудо".

"Мы однозначно приветствуем и поддерживаем инициативу Владимира Зеленского, когда в Украине наконец-то будет разграничено бизнес и политику, когда будут созданы равные возможности, которые станут фундаментом успешной экономики в нашем государстве", - сказал Шмыгаль.

Генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала, что в этом году осуждено уже более 350 человек, что на четверть больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го года. Однако такая работа - это борьба только с последствиями коррупции.

"Как выяснилось, период жизни страны бывает не только олигархический, но и постолигархический. Получается, бороться с коррупцией можно не только под светом софитов в эфирах телевизионных шоу, но и в рабочих кабинетах, а позже, я надеюсь, мы будем активно демонстрировать это в судебных заседаниях. Специфика такой борьбы - не нанотехнологии, а сознательная готовность и политическая зрелость", - заявила она.

Со своей стороны, народный депутат от "Слуги народа" и глава правового комитета парламента Андрей Костин считает, что олигархическая система является одной из причин, почему крупные инвесторы не спешат вкладывать средства в Украине. Ведь олигархи, имея монопольное положение в базовых индустриях, делают невозможной нормальную конкуренцию с международными инвесторами.

По его словам, иностранные инвесторы могли бы создавать рабочие места, приносить современные технологии, современную культуру управления и культуру взаимоотношений между крупным бизнесом и государством.

"Законопроект об олигархах, цель которого разделить бизнес и политику, - это очень важный сигнал для иностранных инвесторов, которые должны понять, что в Украине есть конкурентная среда и единственное законное и прозрачное отношение для любых представителей бизнеса", - сказал Костин.

Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что законопроект об олигархах, инициированный президентом, - это лишь первый шаг на пути построения в Украине правил, по которым все украинцы будут равны перед законом и судом.

Также Стефанчук отметил, что законопроект об олигархах направлен и против олигархов, и против их окружения, которые обеспечивали прохождение вопросам в судах, парламенте, исполнительной власти.

"Важно избавиться от влияния на политику и медиапространство, заставить олигархов действовать в соответствии с правилами антитрастового рынка. И тратить свои ресурсы не на рынок политических партий, а на приумножение собственного бизнеса и уплату налогов", - сказал политик.

По его словам, этот документ - первый из антиолигархических. Уже разрабатываются другие изменения, связанные с антитрастовым законодательством, с законодательством о запрете влияния на СМИ, о политических партиях, о лоббизме, адвокации.

Заместитель председателя антикоррупционного парламентского комитета Елена Мошенец рассказала, что демонтажем олигархической системы занималась почти каждая страна. Несмотря на различный инструментарий, которые они применяли, конечная цель была общая: желание достичь эффективности и общественного благосостояния.