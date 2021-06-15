На форумі "Україна 30" пояснили, чому для "економічного дива" Україні треба побороти олігархів

За його словами, олігархи роками накопичували незаконний капітал. Його частина йшла на створення та подальше утримання політиків різного рівня та чиновників.

"У своєму рівнянні вони не врахували дві дуже важливі "невідомі" - це держава Україна та громадяни, які мають іншу думку і які про це заявили на виборах у 2019 році", - заявив Зеленський.

Президент також зазначив, що олігархи, які за безцінь отримували ресурси для власного збагачення, наразі використовують ці статки проти своєї ж країни.

"Відтепер буде інакше. Все, що ми хочемо, - зрозумілі, прозорі, рівні та єдині правила для всієї України. Політичні партії, ЗМІ, державні службовці всіх рівнів, судді, правоохоронці, наглядові ради державних підприємств - всі повинні функціонувати без підтримки та впливу великого олігархічного капіталу", - сказав він.

При цьому Зеленський наголосив, що влада не виступає проти великого бізнесу, який чесно веде свої справи, не контролює цілі галузі економіки й не диктує правила розвитку країни.

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що олігархічна система відносин гальмує розвиток країни, а тому вона зменшує шанси на "українське економічне диво".

"Ми однозначно вітаємо і підтримуємо ініціативу Володимира Зеленського, коли в Україні нарешті буде розмежовано бізнес і політику, коли будуть створені рівні можливості, що стануть фундаментом успішної економіки в нашій державі", - сказав Шмигаль.

Генпрокурор Ірина Венедиктова розповіла, що цьогоріч засуджено вже понад 350 осіб, що на чверть більше у порівнянні з аналогічним періодом 2020-го року. Проте така робота - це боротьба лише з наслідками корупції.

"Як з’ясувалося, період життя країни буває не тільки олігархічний, а й постолігархічний. Виходить, боротися з корупцією можна не тільки під світлом софітів в ефірах телевізійних шоу, але й в робочих кабінетах, а пізніше, я сподіваюсь, ми будемо активно демонструвати це в судових засіданнях. Специфіка такої боротьби - не нанотехнології, а свідома готовність і політична зрілість", - заявила вона.

Зі свого боку, народний депутат від "Слуги народу" та очільник правового комітету парламенту Андрій Костін вважає, що олігархічна система є однією з причин, чому великі інвестори не поспішають вкладати кошти в Україні. Адже олігархи, маючи монопольне становище в базових індустріях, роблять неможливою нормальну конкуренцію з міжнародними інвесторами.

За його словами, іноземні інвестори могли б створювати робочі місця, приносити сучасні технології, сучасну культуру управління та культуру взаємовідносин між великим бізнесом та державою.

"Законопроект про олігархів, мета якого розділити бізнес і політику, - це дуже важливий сигнал для іноземних інвесторів, які мають зрозуміти, що в Україні є конкурентне середовище і єдине законне та прозоре ставлення для будь-яких представників бізнесу", - сказав Костін.

Перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук наголосив, що законопроект про олігархів, ініційований президентом, - це лише перший крок на шляху побудови в Україні правил, за якими всі українці будуть рівними перед законом і судом.

Також Стефанчук зауважив, що законопроект про олігархів спрямований і проти олігархів, і проти їхнього оточення, що забезпечували проходження питань в судах, парламенті, виконавчій владі.

"Важливо позбавитись від впливу на політику та медіапростір, змусити олігархів діяти відповідно до правил антитрастового ринку. І витрачати свої ресурси не на ринок політичних партій, а на примноження власного бізнесу і сплату податків", - сказав політик.

За його словами, цей документ - перший з антиолігархічних. Вже розробляються інші зміни, пов’язані з антитрастовим законодавством, із законодавством щодо заборони впливу на ЗМІ, про політичні партії, про лобізм, адвокацію.

Заступник голови антикорупційного парламентського комітету Олена Мошенець розповіла, що демонтажем олігархічної системи займалася майже кожна країна. Попри різний інструментарій, які вони застосовували, кінцева ціль була спільна: бажання досягти ефективності та суспільного добробуту.