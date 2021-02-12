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Форум "Украина 30": стала известна тема следующей недели

Новина українською → Киев, Пятница 12 февраля 2021 18:22
Форум "Украина 30": стала известна тема следующей недели Фото: тарифный протест (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

На следующей неделе в Киеве снова пройдет всеукраинский форум "Украина 30". Темой предстоящего форума станет вопрос тарифов на коммунальные услуги и курс Украины на энергетическую независимость.

Об этом говорится на странице форума в Facebook.

Форум пройдет 15-17 февраля. Спикерами будут украинские чиновники и международные эксперты.

"Обсудят тарифы на коммунальные услуги, причины и предпосылки роста цен, совершенствование рынка, а также - влияние временной оккупации Донецкой и Луганской областей и Крыма на стоимость тарифов", - рассказали организаторы.

Прямые трансляции будут проходить на сайте: ukraine30.com/platizhka

Напомним, на этой неделе в Киеве состоялся первый форум "Украина 30", который был посвященной пандемии коронавируса и вакцинации от COVID-19.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский заявил, что всеукраинский форум "Украина 30" станет еженедельным. В течение нескольких месяцев планируется проведение 30 таких форумов с различными темами.

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