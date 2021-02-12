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Форум "Україна 30": стала відома тема наступного тижня

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 лютого 2021 18:22
Форум "Україна 30": стала відома тема наступного тижня Фото: тарифний протест (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Наступного тижня в Києві знову пройде всеукраїнський форум "Україна 30". Темою майбутнього форуму буде питання тарифів на комунальні послуги та курс України на енергетичну незалежність.

Про це йдеться на сторінці форуму у Facebook.

Форум проходитиме 15-17 лютого. Спікерами будуть українські посадовці та міжнародні експерти.

"Обговорять тарифи на комунальні послуги, причини та передумови зростання цін, вдосконалення ринку, а також - вплив тимчасової окупації Донецької та Луганської областей та Криму на вартість тарифів", - розповіли організатори.

Прямі трансляції проходитимуть на сайті: ukraine30.com/platizhka

Нагадаємо, цього тижня в Києві відбувся перший форум "Україна 30", який був присвяченій пандемії коронавірусу та вакцинації від COVID-19.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський заявив, що всеукраїнський форум "Україна 30" стане щотижневим. Впродовж декількох місяців планується проведення 30 таких форумів з різними темами.

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