Форум "Украина 30". Объявлены темы следующих встреч в июле

Всеукраинский форум "Украина 30. Трудовые ресурсы" стартует 20 июля. В рамках двухдневных встреч будут обсуждаться трудовая миграция, борьба с безработицей, изменения рынка труда в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу форума в Facebook .

"Всеукраинский форум "Украина 30. Трудовые ресурсы" начнется во вторник, 20 июля", - отметили организаторы.

Форум откроет президент Украины Владимир Зеленский. В течение двух дней спикеры будут обсуждать государственную политику по возврату трудовых мигрантов, программы по борьбе с безработицей и изменение рынка труда в связи с пандемией коронавируса.

В среду, 21 июля, спикеры обсудят новый Трудовой кодекс, цифровизацию трудовых отношений, Европейскую социальную хартию и конвенцию международной организации для обеспечения социальных стандартов и занятости украинцев.