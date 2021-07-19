Форум "Україна 30". Оголошено теми наступних зустрічей у липні

Всеукраїнський форум "Україна 30. Трудові ресурси" стартує 20 липня. У рамках дводенних зустрічей обговорюватимуться трудова міграція, боротьба з безробіттям, зміни ринку праці в умовах пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу форуму в Facebook .

"Всеукраїнський форум "Україна 30. Трудові ресурси" розпочнеться у вівторок, 20 липня", - зазначили організатори.

Форум відкриє президент України Володимир Зеленський. Протягом двох днів спікери обговорюватимуть державну політику щодо повернення трудових мігрантів, програми по боротьбі з безробіттям і зміну ринку праці у зв'язку з пандемією коронавірусу.

У середу, 21 липня, спікери обговорять новий Трудовий кодекс, цифровізацію трудових відносин, Європейську соціальну хартію та Конвенцію Міжнародної організації для забезпечення соціальних стандартів та зайнятості українців.