RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Форум "Україна 30". Оголошено теми наступних зустрічей у липні

Автор: Дмитрий Кузнецов

Всеукраїнський форум "Україна 30. Трудові ресурси" стартує 20 липня. У рамках дводенних зустрічей обговорюватимуться трудова міграція, боротьба з безробіттям, зміни ринку праці в умовах пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу форуму в Facebook.

"Всеукраїнський форум "Україна 30. Трудові ресурси" розпочнеться у вівторок, 20 липня", - зазначили організатори.

Форум відкриє президент України Володимир Зеленський. Протягом двох днів спікери обговорюватимуть державну політику щодо повернення трудових мігрантів, програми по боротьбі з безробіттям і зміну ринку праці у зв'язку з пандемією коронавірусу.

У середу, 21 липня, спікери обговорять новий Трудовий кодекс, цифровізацію трудових відносин, Європейську соціальну хартію та Конвенцію Міжнародної організації для забезпечення соціальних стандартів та зайнятості українців.

Всеукраїнський форум " Україна 30" стартував 8 лютого. Всього заплановано 30 заходів, які повинні були проходити щотижня. Даний форум присвячений 30-й річниці Незалежності України. За словами президента Володимира Зеленського, це "старт великого суспільного діалогу за участю влади, громадськості та міжнародних партнерів".

Читайте РБК-Україна в Google News
Форум