Форум "Украина 30" берет перерыв на неопределенный срок

Всеукраинский форум "Украина 30" объявил, что берет перерыв на неопределенный срок. Организаторы обещают, что форум уже скоро возобновится, но даты пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал форума .

"Всеукраинский форум "Украина 30" берет перерыв. Однако к работе вернемся уже скоро, поэтому следите за обновлениями на нашем сайте. Дату мероприятия и все подробности сообщим позже", - говорится в заявлении организаторов.

Отметим, что уже скоро Украина будет праздновать День Независимости. В рамках празднования в Киеве планируется проведение различных мероприятий, в частности учредительного саммита Крымской платформы. Вероятно, именно с этим и связан этот перерыв в деятельности форума.