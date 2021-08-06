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Форум "Украина 30" берет перерыв на неопределенный срок

Автор: Дмитрий Левицкий

Всеукраинский форум "Украина 30" объявил, что берет перерыв на неопределенный срок. Организаторы обещают, что форум уже скоро возобновится, но даты пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал форума.

"Всеукраинский форум "Украина 30" берет перерыв. Однако к работе вернемся уже скоро, поэтому следите за обновлениями на нашем сайте. Дату мероприятия и все подробности сообщим позже", - говорится в заявлении организаторов.

Отметим, что уже скоро Украина будет праздновать День Независимости. В рамках празднования в Киеве планируется проведение различных мероприятий, в частности учредительного саммита Крымской платформы. Вероятно, именно с этим и связан этот перерыв в деятельности форума.

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