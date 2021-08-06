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Форум "Україна 30" бере перерву на невизначений термін

Автор: Дмитро Левицький

Всеукраїнський форум "Україна 30" оголосив, що бере перерву на невизначений термін. Організатори обіцяють, що форум вже скоро відновиться роботу, але дати поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал форуму.

"Всеукраїнський форум "Україна 30" бере перерву. Проте до роботи повернемось вже скоро, тож стежте за оновленнями на нашому сайті. Дату заходу та усі подробиці повідомимо пізніше", - йдеться в заяві організаторів.

Зазначимо, що вже скоро Україна святкуватиме День Незалежності. В рамках святкування у Києві планується проведення різних заходів, зокрема установчого саміту Кримської платформи. Ймовірно, саме з цим і пов'язана ця перерва в діяльності форуму.

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