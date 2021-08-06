Форум "Україна 30" бере перерву на невизначений термін

Всеукраїнський форум "Україна 30" оголосив, що бере перерву на невизначений термін. Організатори обіцяють, що форум вже скоро відновиться роботу, але дати поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал форуму .

"Всеукраїнський форум "Україна 30" бере перерву. Проте до роботи повернемось вже скоро, тож стежте за оновленнями на нашому сайті. Дату заходу та усі подробиці повідомимо пізніше", - йдеться в заяві організаторів.

Зазначимо, що вже скоро Україна святкуватиме День Незалежності. В рамках святкування у Києві планується проведення різних заходів, зокрема установчого саміту Кримської платформи. Ймовірно, саме з цим і пов'язана ця перерва в діяльності форуму.