Форум підприємців від Forbes Ukraine повертається в червні 2025 року

26 червня - ваша відповідь кризам цього року. Ресурси та рішення під час війни: гроші, таланти, дані. 27 червня - бізнес-театр. Нецензуровані розповіді майстрів підприємництва. Про біль, переборювання і кайф від буття собою.

Серед ключових меседжів форуму підприємців у 2025 році

Ідея як прорив: як знайти нішу, де немає конкуренції, і створити бізнес-модель, яку неможливо скопіювати.

Ресурси: системність управління, автоматизація рутини, скорочення витрат та інші джерела підвищення ефективності.

Команда: як створювати команди, що грають на випередження.

У гостей також буде можливість відвідати воркшопи, щоб перейняти практичні інструменти від експертів і застосувати нові підходи в своєму бізнесі. Програма включає, зокрема:

"Точки конкурентної переваги: як зробити так, щоб обирали саме вас" - Марія Миронюк, креативна директорка, стратег і коуч в Myroniuk Consulting, Андрій Миронюк, засновник Myroniuk Consulting;

"Опис бізнес-процесів як основа для систематизації бізнесу" - Наталя Заверуха, авторка книги "Безконтрольні. Що треба знати про бізнес-процеси".

Спікери і учасники форуму