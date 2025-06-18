Форум підприємців від Forbes Ukraine повертається в червні 2025 року

Ви - власник, отже, гравець рівня Forbes. Інвестуйте 48 годин, щоб отримати ідеї на рік, бо бізнес - ваше життя. Форум підприємців - це 60+ спікерів, 20 сесій, 10+ воркшопів, к ількість нових контактів, стратегій, ідей обмежено тільки вашою уявою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на анонс заходу.
26 червня - ваша відповідь кризам цього року. Ресурси та рішення під час війни: гроші, таланти, дані. 27 червня - бізнес-театр. Нецензуровані розповіді майстрів підприємництва. Про біль, переборювання і кайф від буття собою.
У гостей також буде можливість відвідати воркшопи, щоб перейняти практичні інструменти від експертів і застосувати нові підходи в своєму бізнесі. Програма включає, зокрема:
Не пропустіть можливість почути проривні ідеї, знайти джерела зростання та переосмислити свій бізнес на форумі підприємців від Forbes Ukraine. Квитки можна придбати за посиланням.
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