Форум предпринимателей от Forbes Ukraine возвращается в июне 2025 года

Вы - владелец, следовательно, игрок уровня Forbes. Инвестируйте 48 часов, чтобы получить идеи на год, потому что бизнес - ваша жизнь. Форум предпринимателей - это 60+ спикеров, 20 сессий, 10+ воркшопов, количество новых контактов, стратегий, идей ограничено только вашим воображением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анонс мероприятия.
26 июня - ваш ответ кризисам этого года. Ресурсы и решения во время войны: деньги, таланты, данные. 27 июня - бизнес-театр. Нецензурированные рассказы мастеров предпринимательства. О боли, преодолении и кайфе от бытия собой.
У гостей также будет возможность посетить воркшопы, чтобы перенять практические инструменты от экспертов и применить новые подходы в своем бизнесе. Программа включает, в частности:
Не упустите возможность услышать прорывные идеи, найти источники роста и переосмыслить свой бизнес на форуме предпринимателей от Forbes Ukraine. Билеты можно приобрести по ссылке.
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