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Форум підприємців від Forbes Ukraine повертається в червні 2025 року

Середа 18 червня 2025 19:55 promo
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Форум підприємців від Forbes Ukraine повертається в червні 2025 року Фото: Форум підприємців Forbes Ukraine повертається в червні 2025 року (instagram.com/forbes.ukraine.official)
Автор: Олександр Мороз

Ви - власник, отже, гравець рівня Forbes. Інвестуйте 48 годин, щоб отримати ідеї на рік, бо бізнес - ваше життя. Форум підприємців - це 60+ спікерів, 20 сесій, 10+ воркшопів, к ількість нових контактів, стратегій, ідей обмежено тільки вашою уявою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на анонс заходу.

26 червня - ваша відповідь кризам цього року. Ресурси та рішення під час війни: гроші, таланти, дані. 27 червня - бізнес-театр. Нецензуровані розповіді майстрів підприємництва. Про біль, переборювання і кайф від буття собою.

Серед ключових меседжів форуму підприємців у 2025 році

  • Ідея як прорив: як знайти нішу, де немає конкуренції, і створити бізнес-модель, яку неможливо скопіювати.
  • Ресурси: системність управління, автоматизація рутини, скорочення витрат та інші джерела підвищення ефективності.
  • Команда: як створювати команди, що грають на випередження.

У гостей також буде можливість відвідати воркшопи, щоб перейняти практичні інструменти від експертів і застосувати нові підходи в своєму бізнесі. Програма включає, зокрема:

  • "Точки конкурентної переваги: як зробити так, щоб обирали саме вас" - Марія Миронюк, креативна директорка, стратег і коуч в Myroniuk Consulting, Андрій Миронюк, засновник Myroniuk Consulting;
  • "Опис бізнес-процесів як основа для систематизації бізнесу" - Наталя Заверуха, авторка книги "Безконтрольні. Що треба знати про бізнес-процеси".

Спікери і учасники форуму

  • Володимир Поперешнюк, співзасновник групи компаній NOVA ("Нова пошта");
  • Лев Жиденко, співзасновник мережі магазинів "Аврора";
  • Лідія Сметана, засновниця бренду одягу One By One;
  • Олександр Губаренко, СЕО компанії Spraga;
  • Світлана Павелецька, засновниця інтим-бутику N’joy;
  • Ігор Гут, співзасновник шведсько-українського проєкту DYB;
  • Олена Полікарчик, засновниця White Dental Group, та інші.

Не пропустіть можливість почути проривні ідеї, знайти джерела зростання та переосмислити свій бізнес на форумі підприємців від Forbes Ukraine. Квитки можна придбати за посиланням.

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