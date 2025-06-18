Форум предпринимателей от Forbes Ukraine возвращается в июне 2025 года
Вы - владелец, следовательно, игрок уровня Forbes. Инвестируйте 48 часов, чтобы получить идеи на год, потому что бизнес - ваша жизнь. Форум предпринимателей - это 60+ спикеров, 20 сессий, 10+ воркшопов, количество новых контактов, стратегий, идей ограничено только вашим воображением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анонс мероприятия.
26 июня - ваш ответ кризисам этого года. Ресурсы и решения во время войны: деньги, таланты, данные. 27 июня - бизнес-театр. Нецензурированные рассказы мастеров предпринимательства. О боли, преодолении и кайфе от бытия собой.
Среди ключевых месседжей форума предпринимателей в 2025 году
- Идея как прорыв: как найти нишу, где нет конкуренции, и создать бизнес-модель, которую невозможно скопировать.
- Ресурсы: системность управления, автоматизация рутины, сокращение расходов и другие источники повышения эффективности.
- Команда: как создавать команды, играющие на опережение.
У гостей также будет возможность посетить воркшопы, чтобы перенять практические инструменты от экспертов и применить новые подходы в своем бизнесе. Программа включает, в частности:
- "Точки конкурентного преимущества: как сделать так, чтобы выбирали именно вас" - Мария Миронюк, креативный директор, стратег и коуч в Myroniuk Consulting, Андрей Миронюк, основатель Myroniuk Consulting;
- "Описание бизнес-процессов как основа для систематизации бизнеса" - Наталья Заверуха, автор книги "Бесконтрольные. Что нужно знать о бизнес-процессах".
Спикеры и участники форума
- Владимир Поперешнюк, соучредитель группы компаний NOVA ("Новая почта");
- Лев Жиденко, соучредитель сети магазинов "Аврора";
- Лидия Сметана, основательница бренда одежды One By One;
- Александр Губаренко, СЕО компании Spraga;
- Светлана Павелецкая, основательница интим-бутика N'joy;
- Игорь Гут, сооснователь шведско-украинского проекта DYB;
- Елена Поликарчик, основательница White Dental Group, и другие.
Не упустите возможность услышать прорывные идеи, найти источники роста и переосмыслить свой бизнес на форуме предпринимателей от Forbes Ukraine. Билеты можно приобрести по ссылке.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.