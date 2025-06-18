Форум предпринимателей от Forbes Ukraine возвращается в июне 2025 года

Вы - владелец, следовательно, игрок уровня Forbes. Инвестируйте 48 часов, чтобы получить идеи на год, потому что бизнес - ваша жизнь. Форум предпринимателей - это 60+ спикеров, 20 сессий, 10+ воркшопов, количество новых контактов, стратегий, идей ограничено только вашим воображением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анонс мероприятия.

26 июня - ваш ответ кризисам этого года. Ресурсы и решения во время войны: деньги, таланты, данные. 27 июня - бизнес-театр. Нецензурированные рассказы мастеров предпринимательства. О боли, преодолении и кайфе от бытия собой.

Среди ключевых месседжей форума предпринимателей в 2025 году

Идея как прорыв: как найти нишу, где нет конкуренции, и создать бизнес-модель, которую невозможно скопировать.

Ресурсы: системность управления, автоматизация рутины, сокращение расходов и другие источники повышения эффективности.

Команда: как создавать команды, играющие на опережение.

У гостей также будет возможность посетить воркшопы, чтобы перенять практические инструменты от экспертов и применить новые подходы в своем бизнесе. Программа включает, в частности:

"Точки конкурентного преимущества: как сделать так, чтобы выбирали именно вас" - Мария Миронюк, креативный директор, стратег и коуч в Myroniuk Consulting, Андрей Миронюк, основатель Myroniuk Consulting;

"Описание бизнес-процессов как основа для систематизации бизнеса" - Наталья Заверуха, автор книги "Бесконтрольные. Что нужно знать о бизнес-процессах".

Спикеры и участники форума