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Форум предпринимателей от Forbes Ukraine возвращается в июне 2025 года

Среда 18 июня 2025 19:55 promo
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Форум предпринимателей от Forbes Ukraine возвращается в июне 2025 года Фото: Форум предпринимателей Forbes Ukraine возвращается в июне 2025 года (instagram.com/forbes.ukraine.official)
Автор: Александр Мороз

Вы - владелец, следовательно, игрок уровня Forbes. Инвестируйте 48 часов, чтобы получить идеи на год, потому что бизнес - ваша жизнь. Форум предпринимателей - это 60+ спикеров, 20 сессий, 10+ воркшопов, количество новых контактов, стратегий, идей ограничено только вашим воображением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анонс мероприятия.

26 июня - ваш ответ кризисам этого года. Ресурсы и решения во время войны: деньги, таланты, данные. 27 июня - бизнес-театр. Нецензурированные рассказы мастеров предпринимательства. О боли, преодолении и кайфе от бытия собой.

Среди ключевых месседжей форума предпринимателей в 2025 году

  • Идея как прорыв: как найти нишу, где нет конкуренции, и создать бизнес-модель, которую невозможно скопировать.
  • Ресурсы: системность управления, автоматизация рутины, сокращение расходов и другие источники повышения эффективности.
  • Команда: как создавать команды, играющие на опережение.

У гостей также будет возможность посетить воркшопы, чтобы перенять практические инструменты от экспертов и применить новые подходы в своем бизнесе. Программа включает, в частности:

  • "Точки конкурентного преимущества: как сделать так, чтобы выбирали именно вас" - Мария Миронюк, креативный директор, стратег и коуч в Myroniuk Consulting, Андрей Миронюк, основатель Myroniuk Consulting;
  • "Описание бизнес-процессов как основа для систематизации бизнеса" - Наталья Заверуха, автор книги "Бесконтрольные. Что нужно знать о бизнес-процессах".

Спикеры и участники форума

  • Владимир Поперешнюк, соучредитель группы компаний NOVA ("Новая почта");
  • Лев Жиденко, соучредитель сети магазинов "Аврора";
  • Лидия Сметана, основательница бренда одежды One By One;
  • Александр Губаренко, СЕО компании Spraga;
  • Светлана Павелецкая, основательница интим-бутика N'joy;
  • Игорь Гут, сооснователь шведско-украинского проекта DYB;
  • Елена Поликарчик, основательница White Dental Group, и другие.

Не упустите возможность услышать прорывные идеи, найти источники роста и переосмыслить свой бизнес на форуме предпринимателей от Forbes Ukraine. Билеты можно приобрести по ссылке.

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