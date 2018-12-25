Форум ОБСЕ по безопасности с 1 января возглавит Швейцария

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Швейцария сосредоточится на совершенствовании контроля за оборотом легкого стрелкового оружия

Швейцария с 1 января 2019 года возьмет на себя функции четырехмесячного председательства в Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международную информационную службу Швейцарской национальной теле - и радиокомпании.

Как заявила статс-секретарь МИД Швейцарии Паскаль Бэрисвиль, во время председательства в Форуме Швейцария сосредоточится на несколько узких тематических сферах. В частности, речь идет о совершенствовании механизмов контроля за оборотом легкого стрелкового оружия.

По словами Бэрисвиль, эта тема отнюдь не утратила своего значения с учетом того, что во многих странах-членах ОБСЕ все еще на складах без соответствующей охраны находится огромное количество такого оружия, часто уже выслужившего свой технический срок, и не меньшие объёмы боеприпасов.

Кроме того, в связи с председательством Швейцарии в Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, высказываются осторожные надежды на хотя бы возобновление переговорного процесса в области контроля над вооружениями и разоружениями.

Напомним, совет министров иностранных дел ОБСЕ пришел к единодушному согласию относительно важного документа о безопасности журналистов.