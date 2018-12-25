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Форум ОБСЄ з безпеки з 1 січня очолить Швейцарія

Новини » Політика    25.12.2018 - 21:26
Форум ОБСЄ з безпеки з 1 січня очолить Швейцарія
Ілюстративне фото (flickr.com/oscepa)

Швейцарія зосередиться на вдосконаленні контролю за обігом легкої стрілецької зброї

Швейцарія з 1 січня 2019 року візьме на себе функції чотиримісячного головування у Форумі ОБСЄ із співробітництва в галузі безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародну інформаційну службу Швейцарської національної теле - і радіокомпанії.

Як заявила статс-секретар МЗС Швейцарії Паскаль Берисвиль, під час головування в Форумі Швейцарія зосередиться на кілька вузьких тематичних сферах. Зокрема, йдеться про вдосконалення механізмів контролю за обігом легкої стрілецької зброї.

За словами Бэрисвиль, ця тема аж ніяк не втратила свого значення з урахуванням того, що в багатьох країнах-членах ОБСЄ все ще на складах без відповідної охорони знаходиться величезна кількість такої зброї, часто вже выслужившего свій технічний термін, і не менші обсяги боєприпасів.

Крім того, у зв'язку з головуванням Швейцарії у Форумі ОБСЄ із співробітництва в галузі безпеки, висловлюються обережні надії на хоча б відновлення переговорного процесу у галузі контролю над озброєннями..

Нагадаємо, рада міністрів закордонних справ ОБСЄ прийшов до одностайної згоди щодо важливого документа про безпеку журналістів.

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