Форум инновационных производств состоится 17 июня

17 июня на территории индустриального парка "Белая Церковь" состоится Форум инновационных производств для владельцев производственных, строительных, торговых предприятий и компаний. Организатором события выступает Киевский международный экономический форум.
Цель мероприятия – развитие производственных предприятий в Украине путем доступа к экосистеме индустриальных парков, акселераторов, инвестиционных и партнерских программ.
Тематика Форума:
В этом году спикерами Форума будут:
Во время Форума на территории индустриального парка "Белая Церковь" будет работать экспозона украинских производителей. Будут представлены новые продукты и разработки предприятий из разных отраслей и секторов отечественной промышленности.
Участие в Форуме бесплатное при условии предварительной регистрации и получения подтверждения от организаторов. Регистрации на Форум по ссылке. Для гостей в день Форума будет предоставлен трансфер.
Мероприятие будет проведено в новом помещении площадью более 5000 кв. м, с соблюдением всех действующих рекомендаций и требований по недопущению распространения COVID-19, которые будут действовать в Белой Церкви состоянию на 17 июня 2021 года.