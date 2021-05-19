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Форум инновационных производств состоится 17 июня

 

17 июня на территории индустриального парка "Белая Церковь" состоится Форум инновационных производств для владельцев производственных, строительных, торговых предприятий и компаний. Организатором события выступает Киевский международный экономический форум.

Цель мероприятия – развитие производственных предприятий в Украине путем доступа к экосистеме индустриальных парков, акселераторов, инвестиционных и партнерских программ.

Тематика Форума:

  • промышленная стратегия Украины и современные вызовы;
  • индустриальные парки как драйверы экономического роста;
  • Мade in Ukraine на глобальных рынках;
  • деньги для развития: источники, условия, риски;
  • диджитализация и эффективность производств;
  • новые бизнес-стратегии в новой экономике.

В этом году спикерами Форума будут:

  • Василий Хмельницкий, основатель холдинговой компании UFuture;
  • Тарас Качка, заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины – Торговый представитель Украины;
  • Владимир Хмурич, директор индустриального парка "Белая Церковь";
  • Константин Ефименко, президент биофармацевтической компании Biopharma;
  • Андрей Здесенко, основатель и СЕО корпорации "Биосфера";
  • Олег Боярин, председатель Наблюдательного совета группы компаний "Еврокар";
  • Станислав Виленский, заместитель председателя Совета корпорации "Алеф";
  • Андрей Длигач, генеральный директор группы компаний Advanter Group;
  • Сергей Комберянов, президент Lean Institute Ukraine.

Во время Форума на территории индустриального парка "Белая Церковь" будет работать экспозона украинских производителей. Будут представлены новые продукты и разработки предприятий из разных отраслей и секторов отечественной промышленности.

Участие в Форуме бесплатное при условии предварительной регистрации и получения подтверждения от организаторов. Регистрации на Форум по ссылке. Для гостей в день Форума будет предоставлен трансфер.

Мероприятие будет проведено в новом помещении площадью более 5000 кв. м, с соблюдением всех действующих рекомендаций и требований по недопущению распространения COVID-19, которые будут действовать в Белой Церкви состоянию на 17 июня 2021 года.

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