Форум інноваційних виробництв відбудеться 17 червня

17 червня на території індустріального парку “Біла Церква” відбудеться Форум інноваційних виробництв для власників виробничих, будівельних, торгових підприємств і компаній. Організатором події виступає Київський міжнародний економічний форум.
Мета заходу — розвиток виробничих підприємств в Україні шляхом доступу до екосистеми індустріальних парків, акселераторів, інвестиційних та партнерських програм.
Тематика Форуму:
Цього року спікерами Форуму будуть:
Під час Форуму на території індустріального парку “Біла Церква” працюватиме експозона українських виробників. Будуть представлені нові продукти та розробки підприємств із різних галузей і секторів вітчизняної промисловості.
Участь у Форумі безкоштовна за умови попередньої реєстрації і отримання підтвердження від організаторів. Реєстрації на Форум за посиланням.
Для гостей у день Форуму буде надано трансфер.
Захід буде проведено у новозбудованому приміщенні площею понад 5000 кв. м, із дотриманням усіх діючих рекомендацій та вимог щодо недопущення розповсюдження COVID-19, що діятимуть у Білій Церкві станом на 17 червня 2021 року.