Форум инновационных производств состоится 17 июня
17 июня на территории индустриального парка "Белая Церковь" состоится Форум инновационных производств для владельцев производственных, строительных, торговых предприятий и компаний. Организатором события выступает Киевский международный экономический форум.
Цель мероприятия – развитие производственных предприятий в Украине путем доступа к экосистеме индустриальных парков, акселераторов, инвестиционных и партнерских программ.
Тематика Форума:
- промышленная стратегия Украины и современные вызовы;
- индустриальные парки как драйверы экономического роста;
- Мade in Ukraine на глобальных рынках;
- деньги для развития: источники, условия, риски;
- диджитализация и эффективность производств;
- новые бизнес-стратегии в новой экономике.
В этом году спикерами Форума будут:
- Василий Хмельницкий, основатель холдинговой компании UFuture;
- Тарас Качка, заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины – Торговый представитель Украины;
- Владимир Хмурич, директор индустриального парка "Белая Церковь";
- Константин Ефименко, президент биофармацевтической компании Biopharma;
- Андрей Здесенко, основатель и СЕО корпорации "Биосфера";
- Олег Боярин, председатель Наблюдательного совета группы компаний "Еврокар";
- Станислав Виленский, заместитель председателя Совета корпорации "Алеф";
- Андрей Длигач, генеральный директор группы компаний Advanter Group;
- Сергей Комберянов, президент Lean Institute Ukraine.
Во время Форума на территории индустриального парка "Белая Церковь" будет работать экспозона украинских производителей. Будут представлены новые продукты и разработки предприятий из разных отраслей и секторов отечественной промышленности.
Участие в Форуме бесплатное при условии предварительной регистрации и получения подтверждения от организаторов. Регистрации на Форум по ссылке. Для гостей в день Форума будет предоставлен трансфер.
Мероприятие будет проведено в новом помещении площадью более 5000 кв. м, с соблюдением всех действующих рекомендаций и требований по недопущению распространения COVID-19, которые будут действовать в Белой Церкви состоянию на 17 июня 2021 года.