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Форум інноваційних виробництв відбудеться 17 червня

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Середа 19 травня 2021 10:45
Форум інноваційних виробництв відбудеться 17 червня

17 червня на території індустріального парку “Біла Церква” відбудеться Форум інноваційних виробництв для власників виробничих, будівельних, торгових підприємств і компаній. Організатором події виступає Київський міжнародний економічний форум.

Мета заходу — розвиток виробничих підприємств в Україні шляхом доступу до екосистеми індустріальних парків, акселераторів, інвестиційних та партнерських програм.

Тематика Форуму:

  • промислова стратегія України і сучасні виклики;
  • індустріальні парки як драйвери економічного зростання;
  • Мade in Ukraine на глобальних ринках;
  • гроші для розвитку: джерела, умови, ризики;
  • діджиталізація та ефективність виробництв;
  • нові бізнес-стратегії у новій економіці.

Цього року спікерами Форуму будуть:

  • Василь Хмельницький, засновник холдингової компанії UFuture;
  • Тарас Качка, заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – Торговий представник України;
  • Володимир Хмурич, директор індустріального парку “Біла Церква”;
  • Костянтин Єфименко, президент біофармацевтичної компанії Biopharma;
  • Андрій Здесенко, засновник та СЕО корпорації “Біосфера”;
  • Олег Боярин, голова Наглядової ради групи компаній “Єврокар”;
  • Станіслав Віленський, заступник голови Ради корпорації “Алеф”;
  • Андрій Длігач, генеральний директор групи компаній Advanter Group;
  • Сергій Комберянов, президент Lean Institute Ukraine.

Під час Форуму на території індустріального парку “Біла Церква” працюватиме експозона українських виробників. Будуть представлені нові продукти та розробки підприємств із різних галузей і секторів вітчизняної промисловості.

Участь у Форумі безкоштовна за умови попередньої реєстрації і отримання підтвердження від організаторів. Реєстрації на Форум за посиланням.

Для гостей у день Форуму буде надано трансфер.

Захід буде проведено у новозбудованому приміщенні площею понад 5000 кв. м, із дотриманням усіх діючих рекомендацій та вимог щодо недопущення розповсюдження COVID-19, що діятимуть у Білій Церкві станом на 17 червня 2021 року.

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