Форум інноваційних виробництв відбудеться 17 червня

17 червня на території індустріального парку “Біла Церква” відбудеться Фо р ум інноваційних виробництв для власників виробничих, будівельних, торгових підприємств і компаній. Організатором події виступає Київський міжнародний економічний форум.

Мета заходу — розвиток виробничих підприємств в Україні шляхом доступу до екосистеми індустріальних парків, акселераторів, інвестиційних та партнерських програм.

Тематика Форуму:

промислова стратегія України і сучасні виклики;

індустріальні парки як драйвери економічного зростання;

Мade in Ukraine на глобальних ринках;

гроші для розвитку: джерела, умови, ризики;

діджиталізація та ефективність виробництв;

нові бізнес-стратегії у новій економіці.

Цього року спікерами Форуму будуть:

Василь Хмельницький , засновник холдингової компанії UFuture;

, засновник холдингової компанії UFuture; Тарас Качка , заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – Торговий представник України;

, заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – Торговий представник України; Володимир Хмурич , директор індустріального парку “Біла Церква”;

, директор індустріального парку “Біла Церква”; Костянтин Єфименко , президент біофармацевтичної компанії Biopharma;

, президент біофармацевтичної компанії Biopharma; Андрій Здесенко , засновник та СЕО корпорації “Біосфера”;

, засновник та СЕО корпорації “Біосфера”; Олег Боярин , голова Наглядової ради групи компаній “Єврокар”;

, голова Наглядової ради групи компаній “Єврокар”; Станіслав Віленський , заступник голови Ради корпорації “Алеф”;

, заступник голови Ради корпорації “Алеф”; Андрій Длігач , генеральний директор групи компаній Advanter Group;

, генеральний директор групи компаній Advanter Group; Сергій Комберянов, президент Lean Institute Ukraine.

Під час Форуму на території індустріального парку “Біла Церква” працюватиме експозона українських виробників. Будуть представлені нові продукти та розробки підприємств із різних галузей і секторів вітчизняної промисловості.

Участь у Форумі безкоштовна за умови попередньої реєстрації і отримання підтвердження від організаторів. Реєстрації на Форум за посилан н ям .

Для гостей у день Форуму буде надано трансфер.

Захід буде проведено у новозбудованому приміщенні площею понад 5000 кв. м, із дотриманням усіх діючих рекомендацій та вимог щодо недопущення розповсюдження COVID-19, що діятимуть у Білій Церкві станом на 17 червня 2021 року.