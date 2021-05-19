Форум інноваційних виробництв відбудеться 17 червня
17 червня на території індустріального парку “Біла Церква” відбудеться Форум інноваційних виробництв для власників виробничих, будівельних, торгових підприємств і компаній. Організатором події виступає Київський міжнародний економічний форум.
Мета заходу — розвиток виробничих підприємств в Україні шляхом доступу до екосистеми індустріальних парків, акселераторів, інвестиційних та партнерських програм.
Тематика Форуму:
- промислова стратегія України і сучасні виклики;
- індустріальні парки як драйвери економічного зростання;
- Мade in Ukraine на глобальних ринках;
- гроші для розвитку: джерела, умови, ризики;
- діджиталізація та ефективність виробництв;
- нові бізнес-стратегії у новій економіці.
Цього року спікерами Форуму будуть:
- Василь Хмельницький, засновник холдингової компанії UFuture;
- Тарас Качка, заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – Торговий представник України;
- Володимир Хмурич, директор індустріального парку “Біла Церква”;
- Костянтин Єфименко, президент біофармацевтичної компанії Biopharma;
- Андрій Здесенко, засновник та СЕО корпорації “Біосфера”;
- Олег Боярин, голова Наглядової ради групи компаній “Єврокар”;
- Станіслав Віленський, заступник голови Ради корпорації “Алеф”;
- Андрій Длігач, генеральний директор групи компаній Advanter Group;
- Сергій Комберянов, президент Lean Institute Ukraine.
Під час Форуму на території індустріального парку “Біла Церква” працюватиме експозона українських виробників. Будуть представлені нові продукти та розробки підприємств із різних галузей і секторів вітчизняної промисловості.
Участь у Форумі безкоштовна за умови попередньої реєстрації і отримання підтвердження від організаторів. Реєстрації на Форум за посиланням.
Для гостей у день Форуму буде надано трансфер.
Захід буде проведено у новозбудованому приміщенні площею понад 5000 кв. м, із дотриманням усіх діючих рекомендацій та вимог щодо недопущення розповсюдження COVID-19, що діятимуть у Білій Церкві станом на 17 червня 2021 року.