Форум бизнес- и IT-лидеров стал одним из самых масштабных бизнес-событий Украины в 2018 году

21 июня в Киеве состоялся второй Форум бизнес- и IT-лидеров 2018, организованный компанией Terrasoft. В 2017 году мероприятие посетило около 1000 участников, а в этом году форум стал одним из самых масштабных бизнес-событий в Украине - его аудитория составила более 3000 человек.

Уже второй год представители крупнейших организаций из различных регионов Украины и других стран СНГ собираются на площадке Форума бизнес- и IT-лидеров. Участники делятся опытом управления бизнесом в эпоху сверхскоростей и непрерывных изменений, а также знакомятся с инструментами и технологиями, которые помогают управлять процессами организации и ускоряют трансформацию бизнеса.

В рамках мероприятия выступили известные топ-менеджеры, среди которых: Михаил Шелемба, CEO "Датагруп", Андрей Булах, управляющий партнер Deloitte в Украине, Владимир Цой, основатель и совладелец MTI, Катерина Костерева, CEO Terrasoft, Сергей Черненко, председатель правления банка ПУМБ, Андрей Федорив, владелец независимой креативной компании Fedoriv, Андрей Длигач, генеральный директор группы компаний Advanter Group, и многие другие.

Три тематических потока, более 30 спикеров, десятки выставочных стендов и более трех тысяч участников - Форум бизнес- и IT-лидеров стал уникальной площадкой для получения новых знаний, обмена идеями, знакомства с новыми бизнес-технологиями и расширения круга деловых контактов.

Организатор форума - компания Terrasoft - проводит серию масштабных бизнес-мероприятий "Глобальный тур" по всему миру уже второй год. В 2018 году события стартовали в марте и уже прошли в Тель-Авиве, Дубае и Бостоне. Киев стал четвертым городом в туре этого года. Всего на карте тура - 15 городов на пяти континентах, среди которых Лондон, Мельбурн, Джакарта, Сан-Паулу и другие города мира.

Справка о Terrasoft

Terrasoft - один из ключевых игроков на мировом рынке корпоративного программного обеспечения для управления бизнес-процессами и CRM, с офисами в семи странах и более чем 500 партнерами по всему миру. Тысячи крупных и средних компаний используют платформу bpm’online для оптимизации и ускорения процессов продаж, маркетинга и сервиса, а также операционных процессов организации. Продукты bpm’online включены в Магические Квадранты Gartner и лидируют в Forrester Wave. Миссия Terrasoft - помогать компаниям ускоряться. www.terrasoft.ua

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Юлия Кушниренко, PR-менеджер, J.Kushnirenko@bpmonline.com