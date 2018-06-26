Форум бізнес- і IT-лідерів став одним з наймасштабніших бізнес-подій України в 2018 році

21 червня в Києві відбувся другий Форум бізнес- і IT-лідерів 2018, організований компанією Terrasoft. 2017 року захід відвідало близько 1000 учасників, а цього року форум став одним з наймасштабніших бізнес-подій в Україні - його аудиторія становила понад 3000 відвідувачів.

Вже другий рік представники найбільших організацій з різних регіонів України та інших країн СНД збираються на майданчику Форуму бізнес- і IT-лідерів. Учасники діляться досвідом управління бізнесом в епоху надшвидкостей та безперервних змін, а також знайомляться з інструментами і технологіями, які допомагають керувати процесами організації та прискорюють трансформацію бізнесу.

В рамках заходу виступили відомі топ-менеджери, серед яких: Михайло Шелемба, CEO Датагруп, Андрій Булах, керуючий партнер Deloitte в Україні, Володимир Цой, засновник та співвласник MTI, Катерина Костерева, CEO Terrasoft, Сергій Черненко, голова правління, Член наглядової ради Банку ПУМБ, Андрій Федорів, засновник незалежного креативного агентства Fedoriv, Андрій Длігач, генеральний директор групи компаній Advanter Group, та багато інших.

Три тематичних потоку, більш ніж 30 спікерів, десятки виставкових стендів та понад три тисячі учасників - Форум бізнес- і IT-лідерів став унікальним майданчиком для отримання нових знань, обміну ідеями, знайомства з новими бізнес-технологіями та розширення кола ділових контактів.

Організатор форуму - компанія Terrasoft - проводить серію масштабних бізнес-заходів "Глобальний тур" по всьому світу вже другий рік. У 2018 року події стартували в березні та вже пройшли в Тель-Авіві, Дубаї та Бостоні. Київ став четвертим містом в турі цього року. Загалом на мапі туру - 15 міст на п'яти континентах, серед яких Лондон, Мельбурн, Джакарта, Сан-Паулу та інші міста світу.

Довідка про Terrasoft

Terrasoft - один з ключових гравців на світовому ринку корпоративного програмного забезпечення для управління бізнес-процесами та CRM, з офісами в семи країнах та понад 500 партнерами по всьому світу. Тисячі великих і середніх компаній використовують платформу bpm'online для оптимізації та прискорення процесів продажів, маркетингу та сервісу, а також операційних процесів організації. Продукти bpm'online включено до Магічних Квадрантів Gartner, вони лідирують в Forrester Wave. Місія Terrasoft - допомагати компаніям прискорюватися. www.terrasoft.ua

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